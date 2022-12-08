Поліцейські помітили запуск феєрверків під час вечірнього патрулювання міста

Поліція склала адмінпротокол на мешканця Рахова, який уночі запустив феєрверки. Інцидент стався у середу, 7 грудня, коли поліцейські під час патрулювання міста помітили салют. Правоохоронці оперативно встановили особу винуватця і доставили його до відділу поліції. Як уточнили ZAXID.NET у прес-службі поліції Закарпаття, йдеться про 29-річного мешканця Рахова. Про мотиви його вчинку наразі не повідомляють. Протокол склали і на власника магазина, у якому продали піротехніку. Обом чоловікам загрожує понад тисяча гривень штрафу.

Як у четвер, 8 грудня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, правоохоронці побачили запуск салютів під час патрулювання у Рахові ввечері у середу, 7 грудня.

«Поліцейські швидко розшукали чоловіка, який запустив феєрверк. Його було одразу доставлено до місцевого відділу поліції, встановлено його особу та задокументовано факт вчинення ним правопорушення», – йдеться у повідомленні.

Крім того, поліцейські встановили також магазин, в якому чоловік купив піротехніку. І на чоловіка, який запусти феєрверк, і на власника магазину, який торгував піротехнікою попри заборону, поліція склала протокол за ст. 195-6 КУпАП (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів). Обом порушникам загрожує до 1020 гривень штрафу. Поліція також нагадала, що у воєнний час запускати феєрверки заборонено.