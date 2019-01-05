У Мукачеві феєрверк вистрелив 18-річному юнакові в обличчя, хлопець втратив зір

Коли юнак нагнувся підпалити піротехнічний засіб, він вистрелив йому в обличчя

СуспільствоОльга Гринько, 5 січня26681

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У Мукачеві феєрверк вистрелив 18-річному юнакові в обличчя, хлопець втратив зір
фото Mukachevo.net

Нещасний випадок стався у Мукачеві у суботу, 5 січня о 4:30 у парку на вул. Валленберга. Група молодих людей щось святкувала, вирішили запалити салют. Коли 18-річний юнак нагнувся, аби підпалити феєрверк, він вистрелив йому в обличчя. Внаслідок травми юнак втратив зір. Про це повідомляє Mukachevo.net.

Як розповідають медики Мукачівської ЦРЛ, молодого хлопця доставили у лікарню у важкому стані. Лікарі діагностували у нього множинні рани обличчя, розрив лівого ока, та сильну травму правого ока. Також постраждалий отримав опіки обличчя, опіки слизової та волосяного покрову і забій головного мозку.

Юнака відправили в обласний центр, де повідомили, що ліве око не вдалось врятувати, а праве око має глибоку контузію, тобто гемофтальм та помутніння кристалика. Він практично нічого не бачить, лише світло.

Хлопець розповів, що він нагнувся, аби підпалити салют, а він вистрелив на відстані 20-30 сантиметрів від обличчя.

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