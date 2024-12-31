Невідомі запустили феєрверк на Сихові у Львові

Поліція Львівської області перевіряє запуск феєрверків на Сихові у Львові. Відео феєрверків почали з’являтись у місцевих Telegram-каналах Львова близько 21:00, увечері 31 грудня.

«Сьогодні, 31 грудня, близько 21:00 на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що невідомі особи нібито запустили феєрверки у Сихівському житловому масиві Львова», – повідомила поліція Львівщини.

На місце виїхали наряди патрульної поліції та інших підрозділів поліції Львівщини.

Поліція нагадує, що під час дії воєнного стану використання та продаж петард та феєрверків заборонені. За порушення передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

У соцмережах також опублікували фото з місця запуску феєрверку. Як видно на фото, ящик із феєрверком розмістили на проспекті Червоної Калини, поблизу ЖК Avalon Up.