Суд оштрафував львів’янку за запуск феєрверків у новорічну ніч
Запуск феєрверків на Сихові у новорічну ніч
Сихівський районний суд Львова виніс вирок за хуліганство львів’янці, яка у новорічну ніч запускала феєрверки на Сихові. Суд призначив їй покарання – 17 тис. грн штрафу.
Ввечері 31 грудня 2024 року львів’яни у соцмережах скаржились, що на Сихові невідомі запускали феєрверки. На фото та відео було помітно, що ящик із феєрверком розмістили на проспекті Червоної Калини, поблизу ЖК Avalon Up. Згодом поліція повідомила, що завдяки системі відеоспостереження знайшла порушницю, нею виявилась 37-річна львів’янка і щодо неї порушили кримінальне провадження.
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