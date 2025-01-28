Сихівський районний суд Львова виніс вирок за хуліганство львів’янці, яка у новорічну ніч запускала феєрверки на Сихові. Суд призначив їй покарання – 17 тис. грн штрафу.

Ввечері 31 грудня 2024 року львів’яни у соцмережах скаржились, що на Сихові невідомі запускали феєрверки. На фото та відео було помітно, що ящик із феєрверком розмістили на проспекті Червоної Калини, поблизу ЖК Avalon Up. Згодом поліція повідомила, що завдяки системі відеоспостереження знайшла порушницю, нею виявилась 37-річна львів’янка і щодо неї порушили кримінальне провадження.

Під час дії воєнного стану на території України заборонені продаж та використання піротехнічних засобів. За порушення передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.

У суді обвинувачена Наталія Руда-Писик визнала свою провину та розповіла, що знала про заборону запускати феєрверки у воєнний стан, але «спокусилась на вмовляння дітей запустити салют».

Цю справу розглянула суддя Олена Горбань, яка дослідила усі матеріали та визнала львів’янку винною у хуліганстві, призначивши їй 17 тис. грн штрафу. Вирок ще можна оскаржити.