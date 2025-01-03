Щодо жінки порушили кримінальну справу за фактом хуліганства

Львівська поліція розшукала 37-річну львів’янку, яка у новорічну ніч запускала феєрверки на Сихові. Щодо жінки порушили кримінальну справу за фактом хуліганства.

Ввечері 31 грудня львів’яни у соцмережах скаржились, що на Сихові невідомі запускали феєрверки. На фото та відео було помітно, що ящик із феєрверком розмістили на проспекті Червоної Калини, поблизу ЖК Avalon Up. Поліція повідомляла, що встановлює порушників.

Як повідомила Нацполіція Львівщини 3 січня, вивчивши записи камер відеоспостереження системи «Безпечна Львівщина», правоохоронці встановили, що феєрверки запускала 37-річна місцева мешканка.

Львів’янці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.296 (хуліганство) ККУ. Санкція статті передбачає покарання –штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеження волі на той самий строк. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, під час дії воєнного стану на території України заборонені продаж та використання піротехнічних засобів. За порушення передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність.