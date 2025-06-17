Пʼяний чоловік заявив про замінування залізничної станції та привокзального ринку у Шепетівці

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області виніс вирок Сергію Кохановському за неправдиве повідомлення про замінування залізничного вокзалу. Чоловік стверджував, що пʼяним побачив підозрілих людей, які планували закласти вибухівку. Проте, як зʼясувалося, насправді обвинувачений вирішив так пожартувати. За скоєне йому призначили 2,5 роки позбавлення волі.

Як йдеться у вироку від 11 червня, ввечері 6 березня 2025 року Сергій Кохановський зателефонував на спецлінію 102 та повідомив про замінування залізничної станції та привокзального ринку у Шепетівці. На місце події прибули вибухотехніки, поліцейські та кінологи, які обстежили територію. Жодних небезпечних предметів вони не виявили.

Слідчі з’ясували, що до псевдозамінування причетний місцевий житель Сергій Кохановський. У суді чоловік визнав свою провину частково. Він розповів, що зателефонував у поліцію, коли вживав спиртне спільно із двома знайомими на привокзальному ринку. Обвинувачений стверджував, що нібито побачив підозрілих чоловіків, які ходили біля паркану та світили ліхтариком, а на його запитання, чим вони займаються, відповіли, що мінують залізничний вокзал.

Свідчення Сергія Кохановського спростував поліцейський. Він заявив, що під час спілкування з обвинуваченим на місці події, той зізнався, що заявив про замінування задля жарту.

Суддя Алла Цідик визнала чоловіка винним за ч. 1 ст. 259 КК України (неправдиве повідомлення про замінування) й призначила 2,5 роки тюрми. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.