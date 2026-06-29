Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW)

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) спільно з Прикордонною службою затримали дев’ятьох громадян України та двох громадян Білорусі, яких підозрюють в участі в російських операціях впливу. Про це повідомив міністр-координатор з питань спецслужб Польщі Томаш Сємоняк в мережі X у понеділок, 29 червня.

«Співробітники ABW у співпраці з Прикордонною службою затримали дев’ятьох громадян України та двох громадян Білорусі з метою їхнього негайного видворення з Польщі», – написав Сємоняк.

За його даними, з осені 2025 року затримані вербували учасників демонстрацій серед українських біженців у Польщі та виплачували їм винагороду за участь в акціях. Організацію та фінансування цих заходів, за даними польської сторони, забезпечувала Росія.

В ABW зазначили, що такі дії кваліфікують як спробу впливу на українських мігрантів у Польщі.

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Нагадаємо, у лютому розслідувачі Bihus.Info розповіли про українців в Польщі, які організовують проплачені Росією мітинги з гаслами проти корупції в Україні та засудженням дій президента Володимира Зеленського. Одна з організаторок таких акцій Вікторія Доценко у грудні 2025 року отримала відзнаку Міністерства оборони України «за сприяння обороні».