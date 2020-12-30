Новий настоятель церкви Святого духа проводить богослужіння на вулиці, усередину його не впускають

Парафіяни церкви Святого Духа, що на Левандівці, звинувачують колишнього настоятеля церкви у привласненні каплиці і намаганні незаконно захопити земельну ділянку площею 0,28 га. Понад 10 років тому отець Павло Горуйко отримав каплицю і фундамент церкви у власність, однак парафіяни дізнались про це лише зараз. Нещодавно релігійна громада цієї церкви отримала нового настоятеля, однак Павло Горуйко не впускає його у каплицю, щоб проводити богослужіння. Тим часом поліція відкрила проти Павла Горуйка кримінальне провадження за статтею про шахрайство.

Церква Святого Духа на вул. Суботівській, 15 донедавна належала до Української автокафельної православної церкви. Йдеться про каплицю площею 131,1 м², де проводяться богослужіння, та недобудовану церкву, фактично її фундамент, які б мали належати релігійній громаді церкви. Цього року релігійна громада церкви вирішила перереєструватися до Православної церкви України (ПЦУ). Як розповіла ZAXID.NET керівниця релігійної громади Надія Шегинська, під час збору документів з’ясувалося, що каплиця вже давно не належить парафіянам. Віряни скористались послугами адвоката, який знайшов у Державному реєстрі нерухомості договір купівлі-продажу за 2009 рік, у якому вказано, що каплицю купив настоятель храму, 62-річний отець Павло Горуйко.

«Коли ми поїхали у БТІ, щоб взнати, що там з нашими документами, нам сказали, що ми все давно продали священику. Ми були дуже здивовані, бо ніхто нічого у громаді не знав, ніяких оголошень про це не було. Зараз у отця Павла є право власності на церкву. Найцікавіше, що він купив нашу церкву у громадянина Нарольського Олега Лукіча, якого нам завжди у церкві представляв як архієпископа Луку. Хоча у церковних реєстрах його немає і ніхто його не висвячував в священики», – розповіла Надія Шегинська.

Релігійна громада церкви Святого духа звинувачує Павла Горуйка і у намаганні захопити землю під церквою площею 0,28 га. За даними з реєстру нерухомості, ще у 2012 році священик уклав договір про іпотеку на 10 років з львів’янином Іваном Однорогом – своїм зятем. У цьому договорі він вказав як заставу недобудовану церкву та земельну ділянку під нею.

«Він взяв іпотеку у свого зятя у розмірі 100 тис. грн, а під заставу поставив церковну землю. Ми думаємо, що він ніякої іпотеки не сплачує, а це зроблено, щоб у 2022 році земля перейшла зятю», – каже Надія Шегинська.

Отець Павло Горуйко приватизував церкву, а потім переписав її на доньку (фото NTA)

У 2019 році депутати Львівської міської ради проголосували за ухвалу, яка дозволила релігійній громаді церкви Святого духа поділити землю під церквою на дві окремі ділянки, одна з яких мала перейти у приватну власність Павла Горуйка. Таке рішення депутати ухвалили за зверненням отця Олега Нарольського, який раніше продав церкву Павлу Горуйку. За словами Надії Шегинської, релігійна громада намагається визнати цю ухвалу незаконною через суд.

Отець Олег Нарольський, за інформацією з відкритих джерел, з 2002 року є настоятелем невизнаної Української Апостольської Православної церкви. Ця організацію утворив у 2001 році єпископ УАПЦ Михайло Дуткович і туди увійшли заборонені священики УАПЦ та УПМ КП. Також, за даними YouControl, Олег Нарольський разом з отцем Павлом Горуйком та його донькою є засновниками ГО «Український просвітний центр Святодухівський Ставропігон», що зареєстроване на вул. Суботівській, 15-а.

Після того, як парафіяни дізнались про захоплення священиком церковної нерухомості, його усунули від церковних грошей. Водночас церковна громада ініціювала реєстрацію церкви до ПЦУ і вже 28 жовтня отримала новий статут.

«Митрополит Макарій призначив нам нового настоятеля Олега Древняка, але отець Павло його не визнає. Коли три тижні тому ми прийшли до церкви, щоб підготуватись до першої служби нового настоятеля, ми побачили, що на хвіртках поміняні замки. Ми замінили їх на свої замки, але отець Павло зрізав їх болгаркою. Тоді нам довелось викликати поліцію, бо спочатку подумали, що хтось намагався пролізти у церкву, лише потім стало відомо, що це зробив священик», – розповідає Надія Шегинська.

Тоді ж, за словами Надії Шегинської, Павло Горуйко повідомив вірянам, що церква тепер належить його доньці і вона проти того, щоб вони там збиралися.

Новий настоятель церкви Олег Древняк уже місяць править служби на сходах церкви. Він розповів ZAXID.NET, що Павло Горуйко звертався до митрополита Львівського ПЦУ Макарія до спільноти православної церкви, однак йому відмовили через історію з шахрайством.

«Він написав прохання в єпархію, щоб ввійти в клір православної церкви, але владика Макарій сказав, що погодить це лише за умови, якщо він віддасть громаді храм і погасить іпотеку. З цього моменту пройшов місяць. Він робив багато обіцянок, казав, що віддасть церкву громаді і що вона йому не потрібна. Але ніяких зустрічей не було і навпаки – він переписав церкву на свою доньку», – розповів отець Олег Древняк.

Парафіяни церкви Святого Духа намагаються повернути церкву собі і звернулися з заявою до поліції. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі поліції Львівщини, Залізничний відділ поліції відкрив за цим фактом кримінальне провадження за ч. 2 ст. 150 (шахрайство) ККУ. Парафіяни церкви звернулися до суду, щоб їх визнали потерпілою стороною у справі і наклали арешт на майно церкви та землю під нею.

ZAXID.NET зателефонував до Павла Горуйка, щоб отримати коментар щодо цієї ситуації. Священик відмовився спілкуватись із журналісткою.

Усі договори про продаж каплиці Павлу Горуйку і іпотеку завіряла львівська нотаріуска Наталія Тертична. У приймальні нотаріуски ZAXID.NET сказали, що вона не має можливості спілкуватись з журналістами.

Павло Горуйко уже не вперше фігурує у справах про шахрайство. У 2013 році на телеканалі «1+1» вийшов випуск розслідувальної програми «Гроші» про Павла Горуйка. У програмі розповідалось про те, що отець видавав кредити парафіянам грошима церкви під заставу їхніх помешкань. Згодом квартири переходили у приватну власність Павла Горуйка.