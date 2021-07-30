Зараз на проспекті Соборності є лише невеликий постамент із зображенням Степана Бандери

У п’ятницю, 30 липня, депутати Луцької міськради підтримали рішення про встановлення нового пам’ятника Степану Бандері у центрі міста. Він знаходитиметься на вулиці Лесі Українки. Конкурс на встановлення монументу оголосять у вересні 2021 року, а звести його планують у 2022 році.

На сесії Луцької міської ради, яка відбулась 30 липня, депутати прийняли рішення про будівництво нового пам’ятника Степану Бандері. Це питання розглянули першим у порядку денному. Згідно з проектом, його встановлять у центральній історичній частині міста, між будинками 16А та 24 на вулиці Лесі Українки. 15 вересня департамент містобудування оголосить конкурс на встановлення монументу та облагородження прилеглої території. Звести пам’ятник планують у 2022 році.

Ні депутати, ні міський голова не пояснили, чому це рішення вирішили розглянути саме зараз. Втім, імовірно, воно пов'язане із реконструкцією площі перед РАЦСом, яка передбачає знесення вже існуючого постаменту під пам'ятник Степану Бандері. Нагадаємо, пам’ятник Степану Бандері на цій площі вирішили побудувати в 2008 році. З цією метою навіть збирали гроші благодійників, втім, за 13 років звести монумент так і не вдалось. Тож на площі є лише постамент із невеликим зображенням Степана Бандери.

Як повідомляв ZAXID.NET, на початку липня міськрада оголосила тендер на реконструкцію площі, і декілька проектів передбачали демонтаж постаменту з цього місця. Втім, директор департаменту ЖКГ про цю перспективу говорив неоднозначно, підкреслюючи, що це поки лише передпроектні пропозиції.

У п'ятницю, 30 липня, міський голова Луцька Ігор Поліщук опублікував у своєму фейсбуці фото- та відеовізуалізацію реконструйованої площі. Як видно зі світлин, пам'ятника на ній не передбачено.