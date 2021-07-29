Пам'ятник на цьому місці неподалік села Згорани встановили у 2000 році

У селі Згорани Ковельського району невідомі облили червоною фарбою пам’ятник воякам ОУН-УПА. Це виявили активісти, які 25 липня приїхали до пам’ятного знаку, аби вшанувати загиблих воїнів. Справою займається поліцейський офіцер громади, наразі він встановлює причетних до цього злочину осіб.

Про акт вандалізму повідомив 27 липня місцевий активіст Богдан Зосимчук у фейсбуці. За його словами, 25 липня у село Згорани до пам’ятного знаку, встановленого на честь загиблого командира загону УПА Володимира Кушніра, приїхали люди, аби вшанувати пам'ять полеглих. Та на місці вони побачили облитий фарбою пам’ятний знак.

Про понищений пам’ятник активіст повідомив поліцію. Прес-служба поліції Волині у коментарі ZAXID.NET підтвердила, що 25 липня на місце події виїжджав поліцейський офіцер громади. Наразі він встановлює причетних до акту вандалізму.

Командувач загону УПА Володимир Кушнір загинув біля села Згорани у липні 1943 року, під час бою з нацистами. Тоді бійці УПА намагались завадити німцям вивозити молодь з прилеглих сіл на примусові роботи до Німеччини. Відомо, що пам’ятник на цьому місці становили в 2000 році. Богдан Зосимчук запевнив, що спаплюжений вандалами пам’ятний знак обов’язково відновлять.