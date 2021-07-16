Над скульптурою слона працювали троє майстрів протягом чотирьох місяців

У луцькому центральному парку імені Лесі Українки встановили ковані скульптури динозавра та слона. Їх розмістили біля входу до міського зоопарку. Над обома роботами працювали волинські ковалі, вони подарували свої витвори місту.

Як повідомляє ІА Волинські Новини, скульптури встановили біля луцького зоопарку у п’ятницю, 16 липня. Над металевим слоном, висотою в три метри і вагою в півтори тонни, чотири місяці працювали троє волинських ковалів.

Один із авторів скульптури Віктор Щасливий у коментарі журналістам зазначив, що конструкція не боїться ані дощу, ані сонячних променів, оскільки поґрунтована якісними ґрунтовками, пофарбована німецькими фарбами і полакована стійким італійським лаком. Він пообіцяв, що вона стоятиме більше десятка років.

Також біля зоопарку встановили скульптуру динозавра, яку виготовив коваль із села Милуші під Луцьком. За його словами, це найбільший виріб, який він створив власноруч. Працював над ним п’ять років у перервах між замовленнями, аби випробувати власні сили.

Як зазначила керівниця зоопарку Людмила Денисенко, скульптури встановили на освітленій території, де працюють відеокамери.