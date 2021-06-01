Скульптура «Геракла, що вбиває лернейську гідру» прикрашала Бучацьку ратушу

У Бучачі на Тернопільщині зруйнувалась остання скульптура відомого скульптора Йогана Георга Пінзеля, яка прикрашала місцеву ратушу. Унаслідок падіння чималого шматка каменю ніхто не постраждав.

Шматок скульптури «Геракла, що вбиває лернейську гідру» обвалився увечері, 31 травня, повідомив ZAXID.NET реставратор Віктор Гребеньовський. Від скульптури відкололась рука та нижня частина тулуба Геракла. Однак ще більша частина скульптури тріснула і може впасти в будь-яку хвилину.

Шматок скульптури, що обвалився у понеділок увечері

Про необхідність консервування та реставрації скульптури представники влади, реставратори та науковці з Львівської політехніки наголошували ще минулого року. Однак, жодних робіт не було проведено.

Тріснута скульптура Пінзеля на Бучацькій ратуші

Бучацька ратуша, яка є пам'яткою архітектури XVIII століття, вже понад 15 років перебуває на реставрації. За словами голови ГО «Бучач-АРТ», заслуженого працівника культури України Віктора Гребеньовського, раніше ратушу прикрашали 14 скульптур Пінзеля. У більш-менш хорошому стані збереглися дев'ять. Проте під час реставраційних робіт у 2005 році остаточно було втрачено три з них – «Самсона, що роздирає пащу лева», «Зевса» і «Давида і Голіафа».

«Працівники, яких найняла "Укрзахідпроектреставрація" спустили їх на землю. Шматки скульптур тривалий час просто валялися на грунті. А скульптуру "Феміда" кинули з фасаду ратуші і вона розлетілася на шматки», – додає Віктор Гребеньовський.

Решта частин скульптур Пінзеля перенесли у виділене Бучацькою міськрадою приміщення, де вони зберігаються досі. Частину «Феміди», яка впала з ратуші реставрував доцент кафедри реставрації Львівської політехніки Олег Рибчинський. Митцю вдалося частково відновити її.

А остання скульптура Пінзеля «Геракл, що вбиває лернейську гідру», яка була найбільш вцілілою і єдина, яка стояла на фасаді ратуші остаточно зруйнувалася.

Наразі, активісти Бучача звертаються до влади, аби все-таки законсервувати цей об'єкт.

Йогана Пінзеля називають львівським Мікеланджело, адже саме у Львові він багато працював і творив. Найвідоміші його роботи збереглися у Домініканському соборі Львова. До нашого часу вціліли фігури святих Миколая, Августина, Домініка, виконані Пінзелем до 1764 року.

Останні роки свого життя, Пінзель творив на Тернопільщині. Зокрема, у Бучачі та в навколишніх містечках.