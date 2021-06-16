Висаджувати нові дерева будуть у всіх парках міста

У середу, 15 червня, луцький виконавчий комітет затвердив програму комплексного озеленення міста до 2025 року. За цей час на догляд за зеленими насадженнями, а також на посадку нових рослин і створення нових скверів планують витратити близько 120 мільйонів гривень.

Передусім екологи хочуть провести інвентаризацію зелених насаджень. Частину безнадійно хворих дерев зріжуть, натомість замість них висадять нові стійкі види. Активно висаджувати нові дерева планують у житлових кварталах та промзонах, бо там їх найбільше бракує.

«Програмою передбачено збільшення зелених насаджень як в районах житлової та громадської забудови, так і в межах інших господарських зон міста. Мета програми – повернути місту статус найбільш "зеленого" та дружнього до довкілля», – йдеться у пояснювальній записці до проекту.

Як розповіла ZAXID.NET очільниця департаменту екології Оксана Лисак, щороку міська рада планує висаджувати не менше двох тисяч дерев. Втім, цифра може бути значно більша, адже зазвичай до цієї справи активно долучаються благодійники. Крім того, вже сформували список з 1205 декоративних дерев та чагарників, які обов'язково висадять у Луцьку та приєднаних громадах за бюджетні гроші.

«Ми зібрали пропозиції від старост сіл, а також від фахівців про потребу оновлення насаджень у межах міста. На висадку, а також догляд за цими деревами протягом перших двох-трьох років заклали витрати у сумі 3 млн грн», – пояснює вона.

Також у рамках програми планують створити нові рекреаційні зони та сквери. Зокрема, цьогоріч проведуть реконструкцію скверу авіаторів, скверу біля 26 школи, на Відродження і на проспекті Молоді.