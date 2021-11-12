Аварія сталась у Луцьку на вулиці Дубнівській у п'ятницю, 12 листопада

У Луцьку водій маршрутки в'їхав у житловий будинок на вулиці Дубнівській. За попередньою інформацією патрульної поліції, чоловікові стало погано під час руху. Інформації про кількість постраждалих пасажирів наразі немає, поліція з'ясовує всі деталі.

Фотографії з місця аварії опублікував у фейсбук-спільноті Дмитро Шустер. Як видно на фотографіях, маршрутка в'їхала у житловий будинок на вулиці Дубнівській.

У прес-службі патрульної поліції області інформацію про аварію підтвердили. За попередніми даними, водієві маршрутки стало зле під час руху, тож він не впорався з керуванням. Його доправили до лікарні. Про те, чи постраждали пасажири, наразі невідомо.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група. Більше деталей у прес-службі поліції Волині обіцяють повідомити згодом.

Як розповіли очевидці журналістам 12 каналу, на момент аварії в салоні перебували шестеро пасажирів, серед них були і діти. Вони отримали забої, їм надають допомогу. Відомо також, що пасажири помітили, як водієві стало погано під час руху, тож один з пасажирів кинувся до керма, аби автобус не врізався у зупинку чи дерево.

Інформація доповнюється...