В результаті зіткнення автомобіль Volkswagen з'їхав у кювет

У селі Гаразджа під Луцьком сталась смертельна ДТП, у якій загинули двоє людей. За попередньою інформацією, зіткнулись автомобілі BMW та Volkswagen. Також результаті зіткнення троє людей отримали травми. Наразі поліція встановлює особи учасників ДТП та з'ясовує обставини аварії.

У коментарі ZAXID.NET прес-служба поліції Волині повідомила, що аварія сталась у селі Гаразджа Луцького району у неділю, 31 жовтня. Відомо, що неподалік дитячого табору зіткнулись автомобілі BMW та Volkswagen. У результаті аварії двоє людей загинули. За попередньою інформацією, ще троє людей отримали травми.

Вік загиблих та обставини ДТП у прес-службі поки не повідомляють, оскільки станом на вечір 31 жовтня на місці далі працює слідчо-оперативна група, яка з'ясовує деталі аварії.