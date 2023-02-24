Чоловік покинув пошкоджене авто без номерних знаків неподалік ставка на вулиці Теремнівській

42-річний водій покинув розбитий позашляховик Mercedes після ДТП з автобусом у Луцьку. Аварія сталася ще два дні тому, коли водій в'їхав у міський автобус, що стояв на зупинці, після чого втік з місця ДТП. Розбитий Mercedes згодом виявили неподалік від місця інциденту зі знятими номерами. Розшукати 42-водія вдалося лише вчора, 23 лютого, після чого на нього склали два протоколи, за якими сумарно загрожує понад 4 тис. грн штрафу.

У вівторок, 21 лютого, інспектори патрульної поліції отримали повідомлення про те, що біля ставка на вулиці Теремнівській у Луцьку стоїть покинутий автомобіль. Прибувши на місце події, поліцейські виявили Mercedes з механічними пошкодженнями, у якого були відсутні номерні знаки.

За два дні, 23 лютого, поліції вдалось розшукати власника авто. Як виявилось, Mercedes він покинув після того, як в'їхав у міський автобус.

«Працівники з’ясували, що транспортний засіб причетний до ДТП, яка трапилася напередодні неподалік від місця виявлення автомобіля. За кермом перебував 42-річний чоловік. Він здійснив наїзд на міський автобус, що стояв на зупинці громадського транспорту, розвернувся і зник з місця автопригоди», – описують обставини аварії у прес-службі патрульної поліції Волині.

На водія патрульні склали адмінматеріали за ст. 124 КУпАП (вчинення аварії) та 122-4 КУпАП (залишення місця ДТП). За першою статтею йому загрожує 850 грн штрафу, а за другою – 3,4 тис. грн штрафу.