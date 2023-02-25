Водій BMW в’їхав в огорожу й електроопору

У п'ятницю вночі, 24 лютого, у Стрию на Львівщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Водій BMW в’їхав в огорожу й електроопору, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження.



Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля BMW 535, 27-річний стриянин, не впорався з керуванням та в’їхав у огорожу й електроопору.

Внаслідок ДТП водій отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували в реанімацію.

За фактом слідчі Стрийського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини події.