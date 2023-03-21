П'яний водій легковика виїхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з джипом, за кермом якого був неповнолітній хлопець

У понеділок, 20 березня, недалеко від Городка сталася лобова аварія, у якій постраждали двоє людей: 47-річний чоловік та 15-річний підліток. Обоє їхали за кермом автомобілів. Старший чоловік керував машиною напідпитку, повідомила прес-служба поліції.

Аварія сталася близько 15:00, на автодорозі «Львів-Самбір» у селі Завидовичі Львівського району.

47-річний львів’янин керував автомобілем Renault Scenic, чоловік не впорався з керуванням, та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з позашляховиком Mitsubishi Pagero, за кермом якого був неповнолітній хлопець.

«Mitsubishi Pagero керував 15-річний житель міста Рудки Самбірського району. Внаслідок ДТП водії обох транспортних засобів отримали тілесні ушкодження та були доставлені до медичного закладу», – повідомили у поліції.

Окрім того, поліція встановила, що водій Renault перебував у стані алкогольного сп’яніння. Слідчі відкрили кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування, встановлюють обставини події.