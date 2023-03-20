За скоєне водію загрожує до трьох років обмеження волі

24-річний водій Mazda збив 10-річну дівчинку, яка переходила дорогу по пішохідному переході. Внаслідок ДТП дитина отримала травми, її госпіталізували. За наїзд на пішохідку водію Mazda загрожує до трьох років обмеження волі із забороною сідати за кермо на три роки.

Як у понеділок, 20 березня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області, на момент скоєння ДТП 24-річний мешканець Долини, водій Mazda перебував тверезим. «Поліцейські встановили, що 24-річний водій, мешканець Долинської територіальної громади, керуючи автомобілем Mazda, проявив неуважність та здійснив наїзд на дитину. 10-річна дівчинка перетинала проїзну частину дороги по пішохідному переході», – йдеться у повідомленні.

Від удару дівчинка отримала травми, її доставили до лікарні. Поліція наразі відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що призвело до травмування потерпілого). Санкція статті передбачає до трьох років обмеження волі із забороною керувати автомобілями не три роки.