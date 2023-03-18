Усіх постраждалих пасажирів доставили до лікарні, обставини смертельної ДТП з'ясовують правоохоронці

У селі Товмачик поблизу Коломиї зіткнулися два автобуси – «Еталон» та Volkswagen. За попередніми даними рятувальників, внаслідок ДТП одна людина загинула, ще 23 пасажири та один із водіїв отримали травми. Наразі невідомо, чи були автобуси рейсовими і за яким маршрутом вони їхали. Постраждалих пасажирів автобусів доставили до лікарні. Поліція з’ясовує усі обставини смертельної ДТП.

Як повідомила прес-служба ДСНС Івано-Франківської області, аварія сталася вранці у суботу, 18 березня, у селі Товмачик, що за 15 км від Коломиї. Виклик про ДТП з автобусами «Еталон» та Volkswagen служба порятунку отримала о 07:35.

«За попередньою інформацією, одна особа загинула, це пасажирка мікроавтобуса Volkswagen, ще 14 осіб травмовано», – йдеться у повідомленні ДСНС. Серед постраждалих також водій Volkswagen, якого рятувальники деблокували із понівеченого автобуса.

Наразі усі причини та обставини смертельної ДТП з’ясовують правоохоронці.