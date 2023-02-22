Батько заплатить штраф за їзду 15-річного сина на автомобілі

У вівторок, 21 лютого, львівська поліція зупинила автомобіль Mercedes-Benz G500, водій якого порушив правила дорожнього руху. Виявилося, що за кермом був 15-річний хлопець. Патрульні одразу ж викликали батька школяра та склали на нього протокол, повідомили у поліції.

Інцидент трапився серед дня на вул. Зеленій, 115 неподалік магазину «Рукавичка». За порушення правил дорожнього руху львівська поліція зупинила автомобіль Mercedes-Benz G500.

«Виявилося, що у водія не має прав і він є неповнолітнім. Поліцейські викликали на місце події батька 15-річного львів'янина. Він запевнив, що не знав про вчинок сина», – повідомили у поліції.

На 50-річного батька хлопця склали протокол за ч. 3 ст. 184 (вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено Кодексом України про адміністративні правопорушення) КУпАП. Батько школяра сплатить щонайменше 17 тис. грн штрафу за витівку сина.