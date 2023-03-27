За кермом Audi A3 був 40-річний мешканець Брюхович

У понеділок вранці, 27 березня, на об’їзній дорозі Львова біля села Бірки водій автомобіля Audi A3 спричинив лобову ДТП з вантажівкою MAN. У результаті водій легковика загинув.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 7:00 на дорозі «Північний об’їзд міста Львова» у селі Бірки Яворівського району. 40-річний водій автомобіля Audi A3, мешканець селища Брюховичі, здійснив зіткнення з вантажівкою MAN, якою керував 53-річний житель одного з сіл Львівського району.

ДТП сталася вранці у селі Бірки (фото поліції)

Від отриманих у результаті ДТП травм водій легковика помер на місці події.

За фактом аварії поліцейські відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (за ч.2 ст.286 ККУ). Усі обставини ДТП встановлюють слідчі.