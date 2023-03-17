Львів’янин проник у квартиру колишньої дівчини та трощив усе на своєму шляху

Поліцейські затримали 35-річного львів’янина, який виламав двері та розтрощив квартиру колишньої дівчини. Дебошира затримали на вулиці, неподалік будинку, із закривавленою рукою.

Як повідомила патрульна поліція Львівщини, у четвер, 16 березня, патрульні отримали повідомлення, що невідомий чоловік виламав двері у чужу квартиру. Поліцейські приїхали на виклик за кілька хвилин і побачили на вулиці чоловіка із закривавленою рукою. 35-річний львів’янин плутався у поясненнях того, що трапилось з його рукою, але згодом зізнався, що проник у квартиру колишньої дівчини та трощив усе на своєму шляху.

Поліція не розголошує адресу, де саме трапився цей випадок, але зазначає, що йдеться про Шевченківський район Львова.

У прес-службі патрульної поліції Львівщини ZAXID.NET уточнили, що власниці квартири у цей момент не було вдома. Про те, що невідомий виламує двері в її квартиру, дівчині телефоном повідомили сусіди.

На місце події приїхала власниця квартири, яка написала заяву, щодо хуліганських дій порушника. Далі справу передали слідчим.