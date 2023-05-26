Після нещасного випадку на водоспаді, Людмила Гребень перенесла інсульт

Вчительку львівської школи №82 Людмилу Гребень, яку два роки тому офіційно звинуватили у смерті шестикласника Артема Прадєда-Янчака, звільнили від кримінальної відповідальності. 16 травня Сколівський районний суд задовольнив клопотання трудового колективу школу і передав вчительку їм на поруки. Нагадаємо, шестикласник Артем Прадєд-Янчак загинув на водоспаді Кам'янка під час шкільної екскурсії.

В оприлюдненій ухвалі суду йдеться, що Людмилу Гребень було офіційно визнано обвинуваченою у неналежному виконанні професійних обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітнього, що спричинило його смерть. Максимальне покарання, яке загрожувало вчительці, – до п'яти років позбавленням волі.

Проте трудовий колектив львівської середньої школи №82 подав клопотання до суду про взяття на поруки обвинуваченої. Суддя Сколівського районного суду Вікторія Курницька клопотання задовольнила і звільнила Людмилу Гребень від кримінальної відповідальності, а саме провадження закрила.

«Звільнити від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею її на поруки трудового колективу Львівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 82 Львівської міської ради Львівської області, строком на один рік за умови, якщо вона протягом одного року з дня передачі її на поруки виправдає довіру трудового колективу Львівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 82 Львівської міської ради Львівської області, не буде ухилятись від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку», – йдеться в ухвалі.

Нагадаємо, 2 червня 2021 року під час шкільної екскурсії на водоспад Кам'янка у національному природному парку «Сколівські Бескиди» загинув 12-річний школяр Артем Прадєд-Янчак. Хлопець послизнувся на камінні і впав у водоспад, при цьому він зачепився ногою за коріння і захлинувся водою.

Під час екскурсії шестикласників супроводжувала їхня класна керівничка, вчителька музики Людмила Гребень, яка після загибелі хлопчика отримала серцевий напад та підозру у злочині.