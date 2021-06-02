Популярний серед туристів водоспад Кам'янка висотою близько семи метрів розташований в межах національного природного парку «Сколівські Бескиди»

Учень шостого класу львівської школи №82 загинув під час шкільної екскурсії на водоспад Кам'янка у національному природному парку «Сколівські Бескиди». За попередніми висновками, 12-річний хлопчик зірвався з висоти під час спроби зробити селфі і впав у воду.

Про нещасний випадок з львівським школярем повідомила прес-служба Львівської міськради. «Як стало відомо, сьогодні, 2 червня під час екскурсії до с. Кам’янка Стрийського району учень 6 класу підійшов близько до водоспаду, послизнувся і впав у воду, в наслідок чого отримав травму. Реанімаційні заходи лікарів швидкої допомоги не змогли врятувати дитину... За цим фактом буде проведено розслідування», – йдеться у повідомленні прес-служби Львівської міськради. Від імені громади Львова свої співчуття рідним загиблого хлопчика уже висловив мер Андрій Садовий.

За даними ZAXID.NET, група з 44 львівських школярів перебувала на шкільній екскурсії, у супроводі п'яти дорослих – трьох вчителів і двох батьків.

За словами очевидців, один з хлопчиків зірвався зі слизького каміння під час спроби сфотографувати себе на тлі водоспаду.

Рятувальники дістають тіло 12-річного школяра (фото ДСНС)

Як повідомили в ДСНС, нещасний випадок стався близько 11:55, хлопчик впав у воду, але зачепився ногою за коріння дерева і, ймовірно, захлинувся. Остаточні причини смерті встановлять експерти.

Директор заповідника «Сколівські Бескиди» Василь Приндак розповів ZAXID.NET, що небезпечні ділянки водоспаду є загородженими.

«Там є і попереджувальні таблички, щоб туди ніхто не залазив, є і огородження, нижче якого не можна спускатися. Хлопець переліз його і став на камінь, який є дуже слизький і послизнувся. Дитина по камені з’їхала в русло водоспаду, люди, які були поруч, не могли туди дістатися», – розповів Василь Приндак.

Зараз на місці трагедії працюють поліцейські та експерти, батьків хлопчика уже повідомили.