Рятувальники дістають тіло 12-річного львівського школяра з водоспаду Кам'янка

Одна з вчительок, що супроводжували шкільну екскурсію на водоспад Кам’янка, де сьогодні загинув 12-річний школяр, отримала серцевий напад і була госпіталізована до сколівської лікарні. До лікарні також доправили й іншого вчителя, який намагався врятувати хлопчика. Про це повідомила керівниця управління освіти Львівської міськради Зоряна Довганик

«Зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Класний керівник, який супроводжував дітей, отримав серцевий напад, тому перебуває зараз у лікарні в місті Сколе. Окрім того вчитель, який рятував життя дитині, наковтався води та отримав переохолодження, тому також доставлений до лікарні у Сколе», – цитує Зоряна Довганик прес-служба Львівської міськради.

За даними ZAXID.NET, мова йде про 45-річну класну керівницю, яка супроводжувала екскурсію, а також про 53-річного вчителя християнської етики, який намагався витягти хлопчика з-під води.

Зоряна Довганик також запевнила, що управління освіти створить комісію для розслідування всіх фактів цієї трагедії.

Нагадаємо, що 2 червня на водоспаді Кам’янка у національному парку «Сколівські Бескиди» загинув 12-річний львівський школяр, який приїхав туди у складі організованої шкільної екскурсії. 44 дітей супроводжували троє вчителів і двоє батьків.