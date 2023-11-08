Тячівський районний суд Закарпатської області визнав винним у нетверезому водінні директора школи у селі Тарасівка Івана Руснака. Суд оштрафував його на 17 тис. грн та позбавив водійських прав на один рік.

Як вказано у постанові суду, яку винесли наприкінці жовтня 2023 року, директор Тарасівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Тячівського району Іван Руснак 29 травня 2023 року керував автомобілем ВАЗ-21014 у селі Підплеша. Його зупинили поліцейські та виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння (запах алкоголю, поведінка, що не відповідає обстановці, виражене тремтіння пальців рук), Іван Руснак відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння.

Попри відмову пройти перевірку щодо Івана Руснака склали протокол про керування авто у нетверезому стані. Надалі чоловік сім разів не з’являвся на судові засідання, тож суд розглянув справу без його присутності.

Через канцелярію суду Іван Руснак подав клопотання про закриття справи, він стверджував, що не керував автомобілем і факт того, що він того дня їхав за кермом не зафіксований на відео. Також водій заявив, що він не відмовлявся пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння, того ж дня пройшов огляд та згідно висновку ознак сп’яніння у нього не виявлено.

У суді допитали поліцейських, які зупиняли Івана Руснака, а також переглянули відео з нагрудних камер патрульних, на яких видно, що саме Іван Руснак керував автомобілем та не заперечував цього. Причиною зупинки автомобіля ВАЗ-21014 було те, що водій не пристебнув пасок безпеки.

Справу розглянув суд, який дослідив усі матеріали справи та визнав Івана Руснака винним у нетверезій їзді, призначивши йому покарання – 17 тис. грн штрафу з позбавленням водійських прав на рік. На постанову ще може бути подана апеляція.