Шевченківський районний суд Львова закрив справу про нетверезе водіння підприємця Армена Абрамяна, якого патрульні зупиняли з ознаками наркотичного сп’яніння. Справу закрили, оскільки водія визнали неосудним через страждання хронічним психічним захворюванням. Варто додати, що це уже четвертий раз суди закривають справи про нетверезу їзду через його неосудність.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у листопаді 2023 року, уродженця Вірменії, громадянина України Армена Абрамяна вночі 7 грудня 2022 року зупинили правоохоронці за кермом позашляховика Mercedes-Benz GLE 3000 на вул. Липинського. У водія були ознаки наркотичного сп’яніння (звужені зіниці очей, що не реагують на зміну світла, поведінка, що не відповідає обстановці, підвищена жвавість та мова), він відмовився пройти перевірку на стан сп’яніння. На нього склали протокол про нетверезу їзду.

При розгляді справи про адмінправопорушення Армена Абрамяна призначили судово-психіатричну експертизу для визначення психічного стану та осудності. Згідно з висновками експертизи, чоловік страждав хронічним психічним захворюванням у формі біполярного афективного розладу та не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними.

Справу про нетверезу їзду закрив суд через неосудність обвинуваченого. Варто додати, 6 – 7 грудня 2022 року на Армена Абрамяна ще тричі складали адмінпротоколи через їзду під наркотиками, двічі водія зупиняли на Львівщині та один раз на Рівненщини. У всіх випадках суди закрили справи через неосудність.

У постановах суду зазначено, що Армен Абрамян є приватним підприємцем. Згідно з бізнес-пошуковою системою YouControl, він зареєстрований у Херсонській області, його основний вид діяльності – оптова торгівля електротоварами.