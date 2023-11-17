У 2022 році Мирон Гівчак в'їхав у автомобіль попереду нього

Депутати Закарпатської облради звільнили заступника начальника управління спільною власністю територіальних громад обласної ради Мирона Гівчака, якого двічі у 2023 році зупиняли п’яним за кермом. При чому востаннє він був навіть без водійського посвідчення. Відповідне рішення прийняли під час засідання сесії облради у четвер, 16 листопада.

За інформацією депутата ужгородської міської ради та місцевого журналіста Віталія Глаголи, упродовж 2016-2023 років Мирона Гівчака чотири рази зупиняли напідпитку за кермом, зокрема двічі у цьому році. Востаннє його затримали в Ужгороді в робочий час 24 серпня після того, як він зачепив на перехресті інший автомобіль. Він не мав права керувати автомобілем, адже у нього вилучили посвідчення за попередній випадок їзди напідпитку.

У 2022 році, за даними Віталія Глаголи, Мирон Гівчак теж спричинив аварію, будучи п’яним за кермом, – в’їхав в інший автомобіль попереду. Проте тоді «він “порішав” у суді, і винним визнали водія, в якого він влетів», – пише Віталій Глагола.

Після інциденту 24 серпня посадовець написав заяву на звільнення за згодою сторін та пішов у відпустку. Його звільнення ще мали погодити депутати облради, однак 27 вересня рішення про звільнення чиновника зняли з порядку денного сесії. Уже 16 листопада за звільнення Мирона Гівчака проголосували 48 депутатів. На його посаду призначили Василя Канюка.