У понеділок вночі, 10 січня, львівські патрульні оштрафували п’яного 46-річного пішохода, який раптово вийшов на трасу Львів-Краковець у селі Підрясне та міг спричинити аварійну ситуацію.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що вночі на понеділок під час патрулювання траси Львів-Краковець у селі Підрясне біля Львова побачили, як пішохід різко вийшов на проїзну частину перед автомобілем, який наближався. Поліцейські зупинилися, щоби поспілкуватися з порушником. У 46-річного місцевого мешканця виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Патрульні винесли на нього постанову за порушення ПДР пішоходом у стані сп'яніння (ч. 3 ст. 127 КУпАП). Штраф – 680 грн.

Опісля патрульні доставили чоловіка додому, щоби він таки не накоїв біди.

За даними патрульної поліції Львівщини, за участю пішоходів у 2021 році зареєстрували 640 ДТП, з них – 608 із постраждалими. В цих автопригодах травмувалося 557 осіб і 86 людей загинуло. У восьми випадках пішоходи були нетверезі.