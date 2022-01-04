У Луцьку чоловік заплатить штраф за аварію з автомобілем Audi A6. Вночі 3 вересня пішохід переходив дорогу поза межами переходу, коли на нього наїхало авто. У суді чоловік визнав свою провину та розкаявся. Відтак суд визнав його винним у порушенні ст. 124 КУпАП та призначив 850 грн штрафу.

Про постанову Луцького міськрайонного суду від 3 грудня повідомили «Волинські новини». У матеріалах справи зазначається, що аварія сталась 3 вересня на вулиці Бенделіані у Луцьку. Близько опівночі чоловік переходив дорогу поза межами пішохідного переходу, не переконавшись, що на дорозі немає автомобілів. Відтак на пішохода наїхав автомобіль Audi A6.

Внаслідок удару чоловік отримав легкі тілесні ушкодження. Власник автомобіля отримав матеріальні збитки, оскільки авто зазнало пошкоджень.

У суді пішохід розкаявся у вчиненому та визнав свою провину. Суддя Владислав Черняк визнав його винним у порушенні ст. 124 КУпАП (порушення ПДР, що причинило пошкодження транспортних засобів) та призначив йому 850 грн штрафу.