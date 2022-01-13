Під час затримання правоохоронець розсипав купюри по підлозі кафе

Лейтенанта поліції Олександра Ящука з Дубна на Рівненщині оштрафували на 34 тис. грн за хабар від винуватця ДТП. Правоохоронця затримали під час отримання 10 тис. грн у кафе на околиці Рівного. Виявилося, що поліцейський склав на водія протокол за керування авто у нетверезому стані і вимагав кошти, щоб не подавати його в суд.

ДТП неподалік села Гусари на Дубенщині сталася у вересні 2021 року: водій орендованого Skoda Fabia не впорався з керуванням, з'їхав в кювет і перекинувся. Під час встановлення обставин інциденту Олександр Ящук сказав водію заплатити 10 тис. грн і на нього не складатимуть протокол за керування авто у нетверезому стані. Водій сказав, що не пив, але від проходження перевірки на алкотестері відмовився. Відтак протокол у присутності свідків склали, після чого водій таки погодився на пропозицію поліцейського.

Лейтенант поклав протокол в особисту шафку для одягу в управлінні поліції і зателефонував водієві з проханням наступного дня принести гроші. Зустріч призначив в кафе на вул. Фабричній у Рівному. За кілька хвилин після отримання коштів до кафе зайшли працівники ДБР. Олександр Ящук кинувся тікати, розсипавши по підлозі 100-гривнені купюри, але його швидко наздогнали.

4 січня Олександр Ящук підписав угоду про визнання винуватості, яку суддя Рівненського міського суду Володимир Доля 10 січня і затвердив. За одержання 10 тис. грн хабара працівник поліції отримав 34 тис. грн штрафу з позбавленням права працювати в органах влади та поліції на три роки. Окрім цього, він також має сплатити 19,7 тис. грн за проведені по справі експертизи.