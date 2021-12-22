Справу за фактом отримання викладачкою хабара розслідує Рівненське обласне управління поліції

Завідувачці відділення одного з навчальних закладів Дубенського району на Рівненщині повідомлено про підозру в одержанні 3500 грн хабара від студента. Жінка висловила побажання й отримала від студента гроші за сприяння в успішному захисті дипломного проекту.

Про оголошення підозри працівниці навчального закладу у середу, 22 грудня, повідомила Рівненська обласна прокуратура. «Слідством встановлено, що у жовтні цього року жінка, на той момент заступниця голови комісії з захисту дипломних робіт, висловила прохання та отримала від студента-заочника 3500 грн хабара за позитивний відгук на дипломний проект та сприяння у його успішному захисті», — ідеться у повідомленні прокуратури. Прес-служба прокуратури не повідомляє назву навчального закладу та інших обставин події.

Розслідування проводить слідче управління ГУНП в Рівненській області. Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди). Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

У Дубні на Рівненщині працюють медичний коледж, педагогічний коледж РДГУ, коледж культури і мистецтв РДГУ та Дубенська філія університету «Україна», у селищі Мирогоща Дубенського району — Мирогощанський аграрний коледж. Викладача Мирогощанського аграрного коледжу Василя Коротуна, нагадаємо, суд визнав винним в отриманні від студентів неправомірної вигоди через чотири роки після його смерті.