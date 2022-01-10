Податківця підозрюють у регулярному проведенні перевірок, за які він вимагав хабарі

Заступника начальника одного з відділів Державної фіскальної служби у Рівненській області підозрюють у налагодженні схеми проведення перевірок діяльності підприємців. За цією схемою він виявляв порушення у роботі й вимагав хабарі за те, що не помічатиме й не документуватиме їх. Поліція повідомляє про затримання посадовця під час отримання 25 тис. грн такої винагороди. Чоловіка помістили в ізолятор з правом внесення застави.

Про викриття незаконної діяльності посадовця Рівненського обласного управління ДФС поліція Рівненської області повідомила у понеділок. 10 січня. «Посадовець налагодив корупційну схему проведення перевірок господарської діяльності підприємців. За певну винагороду обіцяв «закрити очі» на порушення, виявлені за результатами таких перевірок, а відтак не застосовувати відносно порушників штрафних санкцій», — ідеться у повідомленні.

Чиновника затримали у момент отримання 25 тис. грн. хабара. Факт вимагання і отримання заступником керівника відділу неправомірної вигоди задокументували, йому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі). Суд обрав чиновникові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює Державне бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора. У разі доведення в суді провини службовцю загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.