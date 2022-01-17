Водій маршрутки №1 проїхав на червоний сигнал світлофора

У Луцьку патрульні поліцейські склали адмінпротоколи на водія маршрутки, який проїхав на червоне світло світлофора. Про порушника правоохоронці дізнались із відео, яке записали очевидці. Згодом чоловіка затримали, виявилось, що він тимчасово не мав права керувати транспортом. Також з'ясувалось, що автобус розшукує виконавча служба.

Як повідомила прес-служба поліція Волині, відео, на якому водій маршрутки порушує ПДР, опублікували очевидці у понеділок, 17 січня. На ньому було видно, як водій маршрутки №1 на проспекті Василя Мойсея проїжджає регульований пішохідний перехід на червоне світло світлофора.

Відео отримали також патрульні. За декілька годин вони знайшли порушника. «Близько 15-ї години, екіпаж патрульних виявив вказаний транспортний засіб. А під час перевірки документів, інспектори встановили, що водій тимчасово обмежений в праві керування, а транспортний засіб знаходиться у розшуку виконавчою службою», – йдеться у повідомленні.

На водія склали адмінпротоколи за ч.2 ст. 122 КУпАП (проїзд на заборонний знак світлофора) та ч.3 ст. 126 КУпАП (керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування). Санкція статті 126 передбачає позбавлення права керувати автомобілем від трьох місяців до півроку.