Внаслідок аварії 20-річний водій жигулів та його 55-річна пасажирка виявилися заблокованими в авто

У Івано-Франківську внаслідок ДТП двох людей госпіталізували в лікарню. 31-річний водій Volkswagen виїхав на зустрічну смугу та зіштовхнувся з автомобілем ВАЗ. Внаслідок аварії 20-річний водій жигулів та його 55-річна пасажирка виявилися заблокованими в авто. Рятувальникам довелося звільняти їх за допомогою спеціального обладнання. Поліція затримала водія Volkswagen. За висновком лікаря, рівень алкоголю в крові 31-річного чоловіка перевищував норму в 12 разів.

Повідомлення про ДТП у якому зіштовхнулись Volkswagen та ВАЗ на вул. Івасюка в Івано-Франківську рятувальники та поліція отримали о 23:35 у вівторок, 1 лютого.

У коментарі ZAXID.NET речниця патрульної поліції Івано-Франківської області Христина Мриглід повідомила, що аварію спричинив 31-річний водій Volkswagen, який виїхав на зустрічну смугу. «Було проведено медичний огляд на стан сп'яніння водія Volkswagen. За висновком лікаря він знаходився в стані алкогольного сп'яніння. У його крові рівень алкоголю був 2,39 проміле», – сказала Христина Мриглід.

За її словами винуватця ДТП затримали. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 286. Йдеться про порушення правил дорожнього руху, які спричинили тілесні ушкодження.

Внаслідок аварії в салоні ВАЗ було затиснуто двоє осіб: 20-річний водій та його 55-річна пасажирка. «Рятувальники провели заходи з деблокування постраждалих осіб із елементів конструкції автомобіля за допомогою спеціального інструменту та передали постраждалих працівникам екстреної медичної допомоги, яких каретами швидкої допомоги було госпіталізовано до Івано-Франківської обласної лікарні», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.