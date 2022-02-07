Поліцейські відкрили кримінальне провадження, водію загрожує до трьох років позбавлення вол

На Прикарпатті у селищі Вигода поблизу Долини 24-річний водій Opel збив 33-річного пішохода. Після аварії чоловік покинув авто посеред поля неподалік місця ДТП та втік. Поліцейські розшукали водія наступного дня та відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху. Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

Повідомлення про ДТП, внаслідок якої 33-річного мешканця Долини госпіталізували до лікарні, а винуватець аварії втік, поліцейські отримали о 21:00 у неділю, 6 лютого.

«Поліцейські розпочали оперативно-розшукові заходи для встановлення перебування водія. Наступного дня поліцейські розшукали Opel Vectra та 24-річного керманича, мешканця Долинщини. Автомобіль поліцейські виявили у полі, неподалік місця вчинення аварії», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Після того, як водія розшукали, у лікарні у нього відібрали біологічні зразки для перевірки алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Слідчі за фактом ДТП розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесне ушкодження середньої тяжкості). Чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.