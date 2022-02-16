У селі Креховичі на трасі H-10 поблизу Калуша пожежники трьох частин гасять палаючу цистерну газовозу. З будинків, які найближче до місця пожежі, евакуювали мешканців та перекрили дорогу. У гасінні пожежі задіяні дев’ять автомобілів та 33 пожежників, повідомили в прес-службі ДСНС у Івано-Франківській області

Повідомлення про пожежу у селі Креховичі поблизу Калуша рятувальники отримали о 14:22 у середу, 16 лютого. У коментарі ZAXID.NET речниця Івано-Франківського ДСНС Христина Перцович повідомила, що у зв'язку з пожежею трасу H-10 перекрили.

«До місця виклику одразу було направлено вогнеборців трьох пожежно-рятувальних частин Калуша та чергову зміну оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС в області. По прибутті до місця виклику було встановлено, що виникла пожежа цистерни газовоза (40 м куб.), на площі 9 м.кв. Проводиться евакуація з найближчих будинків», – йдеться у повідомленні прес-служби ДСНС.

Наразі триває гасіння пожежі та охолодження цистерни. До ліквідації пожежі залучили дев’ять одиниць техніки та тридцять три пожежники.