У Золочівському районі внаслідок пожежі у приватному будинку загинув 80-річний власник. Випадок стався у вівторок зранку, 15 лютого, в с. Боратин.

За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, повідомлення про пожежу, яка виникла у дерев’яному житловому будинку на вул. Загорби, 93, надійшло о 09:41.

«Пожежа виникла в дерев'яному житловому будинку, критому шифером, розміром 7×5 м. На місці пожежі виявили тіло власника будинку 1941 року народження», – зазначено в повідомленні департаменту.

Вогонь частково пошкодив речі домашнього вжитку.

Рятувальників на місце пожежі не викликали.