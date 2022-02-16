Під час пожежі в приватному будинку на Золочівщині загинув пенсіонер
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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У Золочівському районі внаслідок пожежі у приватному будинку загинув 80-річний власник. Випадок стався у вівторок зранку, 15 лютого, в с. Боратин.
За інформацією департаменту з питань цивільного захисту населення ЛОДА, повідомлення про пожежу, яка виникла у дерев’яному житловому будинку на вул. Загорби, 93, надійшло о 09:41.
«Пожежа виникла в дерев'яному житловому будинку, критому шифером, розміром 7×5 м. На місці пожежі виявили тіло власника будинку 1941 року народження», – зазначено в повідомленні департаменту.
Вогонь частково пошкодив речі домашнього вжитку.
Рятувальників на місце пожежі не викликали.
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