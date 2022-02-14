Під час пожежі у багатоквартирному будинку в Сокалі загинув 56-річний власник квартири. Випадок трапився у неділю, 13 лютого, близько 07:35 у квартирі на першому поверсі будинку на вул. Яворницького.

«У багатоквартирному будинку на вул. Яворницького, 64 виникла пожежа. Під час гасіння пожежі у квартирі на першому поверсі виявили тіло власника 1965 року народження», – повідомили у департаменті з питань цивільного захисту населення ЛОДА.

Вогонь частково знищив речі домашнього вжитку. Причини пожежі встановлює поліція.