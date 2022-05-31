Згідно з наказом голови Рівненської ОВА, автобус вилучили на спецмайданчик

У селі за 25 км від Рівного поліція виявила п'яного водія автобуса, який перевозив десятьох пасажирів. Чоловіка зупинили лише для перевірки документів, однак під час спілкування в нього помітили ознаки сп'яніння. Алкотест показав перевищення норми алкоголю в два рази. 50-річному водієві загрожує 17 тис. грн штрафу, його автобус вилучили на спецмайданчик.

Про інцидент стало відомо у вівторок, 31 травня, після повідомлення прес-служби поліції Рівненщини. У селі Тучин Рівненського району поліцейські зупинили автобус ЛАЗ, який їхав за маршрутом «Гоща-Тучин-Козлин». Автобус перевозив працівників одного з підприємств, загалом у салоні було десятеро людей.

Під час перевірки документів у 50-річного водія поліцейські виявили ознаки алкогольного сп’яніння. Огляд на місці зупинки за допомогою алкотестера показав 0,47 проміле, що вдвічі перевищує норму. Згодом чоловік пройшов перевірку у медзакладі, яка підтвердила, що він перебуває у стані сп'яніння.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння), що передбачає 17 тис. грн штрафу. Також автобус вилучили на спецмайданчик.

«Комплекс цільових профілактичних заходів під умовною назвою «Перевізник» триває. Поліцейські наголошують водіям, які здійснюють пасажирські перевезення, на суворому дотриманні ПДР, бути свідомими, відповідальними та не наражати інших учасників дорожнього руху на небезпеку», – йдеться у повідомленні.