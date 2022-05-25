За ніч патрульні вилучили два автомобілі: Mercedes Benz GL та Renault Logan

У Рівному патрульні вилучили автомобіль Renault Logan у п'яного водія таксі Bolt. Алкотест показав перевищення допустимої норми алкоголю в два рази, відтак, на 37-річного чоловіка склали адмінпротокол за статтею про п'яне водіння. Йому загрожує 17 тис. грн штрафу.

Як розповіла у коментарі ZAXID.NET речниця прес-служби патрульної поліції Рівненщини Оксана Юрченко, п'яного водія Renault Logan виявили вночі у середу, 25 травня, у Рівному. Як саме 37-річний водій автомобіля потрапив у поле зору правоохоронців, наразі не уточнюють.

Водію таксі запропонували пройти огляд на стан сп'яніння, на що він погодився. Алкотест показав 0,5 проміле, що вдвічі перевищує допустиму норму.

На чоловіка склали адмінпротокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння). Санкція статті передбачає 17 тис. грн штрафу та позбавлення водійських прав на рік. Також, згідно з наказом Рівненської ОВА, автомобіль вилучили на штрафмайданчик.