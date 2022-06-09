Автомобіль Hyundai Tucson, на якому 41-річна киянка приїхала в гості до матері на Рівненщину, вилучила поліція

У селі на Рівненщині п'яний 41-річний чоловік взяв автомобіль своєї сестри, але дорогою його зупинила поліція. Тест на стан сп'яніння показав п'ятикратне перевищення допустимої норми алкоголю, тож авто вилучили. Згодом на 102 зателефонувала сестра чоловіка, яка повідомила, що з подвір'я зник її Hyundai Tucson. Виявилось, що її брат, не спитавши у неї дозволу, взяв автомобіль та поїхав у справах. Щодо цього інциденту поліція розпочала кримінальне провадження, підозрюваному загрожує до п'яти років тюрми.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, чоловіка за кермом автомобіля Hyundai Tucson зупинили близько 20:00 у середу, 8 червня за порушення ПДР. Виявилось, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння: тест на драгері показав 1,04 проміле, що в п'ять разів перевищує норму.

На чоловіка склали адмінпротокол за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування у стані сп'яніння), що передбачає 17 тис. грн штрафу та позбавлення водійського посвідчення на рік. Також слідчі вилучили позашляховик.

Через деякий час на 102 зателефонувала 41-річна мешканка Києва, яка на декілька днів приїхала у село Балки на Рівненщину до матері. Вона повідомила, що з подвір’я зник її позашляховик.

«Поліцейські встановили, що нетверезий рідний брат заявниці потайки взяв ключі від автівки та поїхав «по справах». Втім, доїхати до місця призначення не встиг, адже його зупинили поліцейські. За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі розпочали досудове розслідування», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що санкція ч.1 ст. 289 ККУ передбачає максимально до п'яти років ув'язнення.