Чоловік намагався вкрасти з підприємства металевий швелер

У Рівному 46-річний чоловік після крадіжки ховався від поліції у кущах. Чоловік вкрав на одному з підприємств металевий швелер, однак втомився та вирішив перепочити. В цей час територію оглядав поліцейський охорони. Помітивши швелер, правоохоронець викликав колег з поліції, які згодом виявили крадія.

Інцидент стався близько 15:00 у понеділок, 6 червня, повідомляє прес-служба рівненської поліції охорони. В цей час працівник поліції охорони проводив плановий огляд території організації, яка перебуває під охороною управління.

Під час перевірки він помітив металевий швелер, який лежав у незвичному місці. Відтак охоронник зателефонував у чергову частину та викликав на місце поліцейських групи реагування.

«Поліцейські групи реагування, що прибули на місце події, обстежили територію та виявили 46-річного рівнянина, який ховався у кущах. В ході бесіди чоловік зізнався, що намагався вкрасти швелер, але втомився і вирішив перепочити», – йдеться у повідомленні.

На місце приїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала факт крадіжки. Зазначимо, що під час воєнного стану підозрюваним за статтею про крадіжку (ч.4 ст. 185 ККУ) загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення.