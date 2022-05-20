Правоохоронці затримали чоловіка після того, як він викрав банку з грошима у магазині на вулиці Вербовій

Поліція затримала 37-річного мешканця Рівненщини, який викрадав скриньки з пожертвами. Під час обшуку в нього знайшли три контейнери, призначені для збору допомоги. За крадіжки, вчинену в умовах воєнного часу, йому загрожує до восьми років тюрми.

Як повідомляє прес-служба поліції Рівненщини, зловмисника затримали у четвер, 19 травня, одразу після вчиненого злочину.

«У наплічнику крадія поліцейські виявили скляну банку, призначену для збору коштів на потреби ЗСУ. Встановлено, що її чоловік поцупив у одному із магазинів на вулиці Вербовій: накрив своїм верхнім одягом, який потім сховав у рюкзак. Під час санкціонованого обшуку за місцем проживання зловмисника правоохоронці виявили іще одну банку та пластиковий контейнер для збору пожертв», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.4 ст. 185 ККУ (замах на крадіжку). Крадію загрожує від п'яти до восьми років ув'язнення. Незабаром йому вручать підозру та оберуть запобіжний захід.

Крім того, поліцейські перевіряють його на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів. Наразі відомо про шість фактів вчинених рівнянином крадіжок.