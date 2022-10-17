Хлопець ввечері в'їхав у гужову підводу, яка стояла на проїзній частині

У селі Зносичі неподалік Сарн внаслідок зіткнення з гужовою підводою травмувався неповнолітній мотоцикліст. 16-річний хлопець ввечері в'їхав у віз, який стояв на проїжджій частині. Відомо, що хлопець не отримував посвідчення водія, тож не мав права сідати за кермо мотоцикла.

Аварія сталась близько 20:00 у неділю, 16 жовтня, у селі Зносичі Немовицької громади повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

«Слідчо-оперативна група Сарненського РВП на місці події встановила, що 16-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Lifan, допустив наїзд на гужову підводу, яка стояла на проїзній частині. Унаслідок ДТП неповнолітнього із травмами різного ступеня госпіталізували у реанімаційне відділення», – йдеться у повідомленні.

Відомо, що мотоцикл належить батькові потерпілого, а неповнолітній мотоцикліст не має посвідчення водія. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху вирішується питання про відкриття кримінального провадження.