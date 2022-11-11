На пішохода наїхала маршрутка сполученням «Луцьк-Зарічне»

На Рівненщині під колесами маршрутки «Луцьк-Зарічне» загинув пішохід. Зі слів водія, чоловік перебував на проїжджій частині. Як уточнили у коментарі ZAXID.NET, загиблому було 60 років, він мешканець села Малушка.

Аварія сталась близько 18:00 у четвер, 10 листопада. «Смертельний наїзд стався на автодорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів», поблизу села Яринівка колишнього Березнівського району. Попередньо встановлено, що водій маршрутного таксі сполученням «Луцьк-Зарічне» допустив наїзд на пішохода, який, зі слів керманича, перебував на проїзній частині», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці: медики «швидкої» лише констатували смерть потерпілого. Деблокувати його тіло з-під маршрутки допомагали рятувальники. Відомо, що чоловікові було 60 років, він мешкав у селі Малушка.

У салоні маршрутки перебували 15 пасажирів, ніхто з них не постраждав. 55-річний водій маршрутки пройшов огляд на стан сп'яніння, згідно з результатом якого чоловік був тверезий.

Щодо інциденту поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув'язнення.