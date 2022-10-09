У важкій аварії загинули водії обох автомобілів

У неділю, 9 жовтня, на трасі Львів-Луцьк трапилася смертельна аварія, у якій загинули водії обох автомобілів. У прес-службі поліції ZAXID.NET розповіли, що загинули львів'янин та мешканець Червоноградського району, проте обставини смертельної ДТП ще не встановлені.

ДТП сталася неподалік села Вузлове близько 11:20. Зіткнулися автомобілі Renault Megane та Škoda Oсtaviа. Водії, які керували автомобілями – загинули.

Внаслідок аварії загинули 31-річний львів'янин та 40-річний мешканець Червоноградського району (фото Telegram Варта-1)

Як повідомили у поліції, за кермом Renault Megane був 40-річний мешканець села Вузлове, а Škoda Oсtaviа керував 31-річний львів'янин.

Про обставини аварії у поліції ще не повідомляють, на місці працюють слідчі.