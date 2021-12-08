У середу, 7 грудня, на Львівщині на дорозі між селами Чуловичі Великолюбінської громади та Катериничі Комарнівської унаслідок наїзду автомобіля Skoda Fabia загинув 67-річний місцевий мешканець.

У поліції Львівщини розповіли, що ДТП сталася увечері близько 20:00. За попередніми даними правоохоронців, 26-річний водій автомобіля Skoda Fabia, житель одного з сіл району, здійснив наїзд на 67-річного місцевого мешканця, який лежав на проїжджій частині. Унаслідок ДТП чоловік помер на місці.

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами. Наразі усі обставини ДТП встановлюють.