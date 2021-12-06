Renault Duster збив 14-річну дівчину на дорозі у селі Летня

У неділю вночі, 5 грудня, у селі Летня Дрогобицького району 20-річний водій автомобіля Renault Duster збив 14-річну дівчину. Дитину з травмами госпіталізували до лікарні.

У поліції Львівщини розповіли, що ДТП сталася 5 грудня о 00:30 ночі у селі Летня Дрогобицького району. 20-річний водій автомобіля Renault Duster, житель Дрогобицького району, здійснив наїзд на 14-річну місцеву мешканку. Унаслідок ДТП дівчинка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. Про тяжкість ушкоджень в поліції не повідомляють.

Водію легковика загрожує кримінальна відповідальність (фото поліції)

За фактом ДТП поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Винуватцю загрожує до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами.